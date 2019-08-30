new NINTENDO 3DS LL スーパーファミコンエディション

かなり前に購入し、うろ覚えですが、中身確認の為、1度だけ開封したのみです。輸送箱に小さな穴が何ヶ所かあります為、輸送箱はオマケ程度にお考え下さい。すり替え防止の為、返品不可でお願い致します。気をつけておりますが、猫と暮らしております。又、当時喫煙者がいました為、臭い等気にされる方はご遠慮下さい。即購入大歓迎3DS本体スーパーファミコンエディション



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