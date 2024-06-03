BTS 公式トレカ　テテ　Ｖ　lys ニューヨーク

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商品詳細
ラブユアセルフツアー ニューヨーク公演のDVDのランダムトレカ、テヒョンのトレカのみ１枚の出品です。DVDは別出品してます。公式品です。#bts#防弾少年団#テヒョン#v#memories#ラブユアセルフ#公式トレカ#ニューヨーク公演#BANGTAN#방탄소년단#防彈少年團
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