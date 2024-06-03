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BTS 公式トレカ　テテ　Ｖ　lys ニューヨーク
商品番号 V16367383539
商品名

BTS 公式トレカ　テテ　Ｖ　lys ニューヨーク
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,528 円
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商品詳細

ラブユアセルフツアー　ニューヨーク公演のDVDのランダムトレカ、テヒョンのトレカのみ１枚の出品です。DVDは別出品してます。公式品です。#bts#防弾少年団#テヒョン#v#memories#ラブユアセルフ#公式トレカ#ニューヨーク公演#BANGTAN#방탄소년단#防彈少年團
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