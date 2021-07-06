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- 【99枚限定】Topps 大谷翔平 2019 二刀流 デザイン ブルーパラレル
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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます！【大谷翔平】ロサンゼルス・エンゼルスToppsGoldLabel99枚限定、ブルーパラレル、2019二刀流デザインです！入手は極めて困難です！お求めやすい今、是非コレクションにどうでしょうか！※購入前にプロフィールの一読をお願いします※神経質な方の購入はご遠慮しております検索ワード大谷翔平ToppsGoldLabel2018ルーキーRC
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