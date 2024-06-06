PS4本体 （CUH-2200AB01）

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PlayStation4（500GB）です。2020年の4月頃に4万円ほどで購入しましたが、PS5への買い替えに伴い出品致します。日中は仕事があり、対応が遅れてしまう場合がございます。発送も念の為2、3日と余裕を持たせて頂いておりますが、なるべく迅速に対応させて頂きたいと思います。HDMIケーブル等もお付けします。本体は初期化済・動作確認済みですが、ご購入される前に幾つかご了承いただきたい部分がございます。以下の点をお読みになってからご購入ください。・コントローラーは純正品です。しかし充電ケーブルに傷が入っており、そのまま使うことは推奨出来ない状態です。（状態につきましては、画像をご参照ください）・コントローラーのバッテリーの問題か、充電ケーブルを外して使用しようとすると、満タンの状態からすぐに電池が切れてしまうようです。充電ケーブルがついた状態で使用する分には問題なく使用できていましたが。・コントローラーと充電ケーブルとの接触が悪い場合があったり、ケーブルとコントローラーの差し込み口にがたつきがあるように感じます。これらの点につきましては、ワケありとして出品価格を予定よりも大きく下げて出品します。・数年使用していたものですので、どうしても使用感があります。発送前に幾らかクリーニングを行いますが、素人のため細部のクリーニングは出来ません。クリーニングはある程度まで、とさせていただきたいです。【型番】SONYPlayStation4CUH-2200AB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY