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ニンテンドー 3DS アイスホワイト　箱・充電器・保証書・取扱説明書等あり
商品番号 X49324664291
商品名

ニンテンドー 3DS アイスホワイト　箱・充電器・保証書・取扱説明書等あり
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2012年にビックカメラにて新品で購入しました。箱一部破損あり、完全には閉まりません。（添付写真参照）本体に少々傷ありますが、（添付写真参照）画面に傷はありません。比較的綺麗ですが、あくまでも個人所有・個人保管ですので、ご理解ある方のみご購入をお願いいたします。◾️箱あり（破損あり）◾️充電器あり◾️充電スタンドあり（未使用）◾️SDカードあり（付属品のまま）◾️動作確認済み◾️本体初期化済み◾️ARカード付き（未開封）◾️保証書、取扱説明書あり◾️簡単スタートガイドありNintendoニンテンドー3DSアイスホワイトcolor:アイスホワイトゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/rebellion174678.html
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