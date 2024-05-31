ニンテンドー 3DS アイスホワイト　箱・充電器・保証書・取扱説明書等あり

2012年にビックカメラにて新品で購入しました。箱一部破損あり、完全には閉まりません。（添付写真参照）本体に少々傷ありますが、（添付写真参照）画面に傷はありません。比較的綺麗ですが、あくまでも個人所有・個人保管ですので、ご理解ある方のみご購入をお願いいたします。◾️箱あり（破損あり）◾️充電器あり◾️充電スタンドあり（未使用）◾️SDカードあり（付属品のまま）◾️動作確認済み◾️本体初期化済み◾️ARカード付き（未開封）◾️保証書、取扱説明書あり◾️簡単スタートガイドありNintendoニンテンドー3DSアイスホワイトcolor:アイスホワイトゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



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