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美品　PSP3000レッドブラック　メモリースティックおまけソフト付き
商品番号 V36360584288
商品名

美品　PSP3000レッドブラック　メモリースティックおまけソフト付き
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇◇◇◇◇◇動作確認済み、UMD動作も問題ありませんでした。バッテリーはありませんのでご用意下さい。ボタンのヘタリもなく快適に遊べます。本体は購入時に全面に保護シート装着済みです。【本体画面の状態】購入時に保護シート装着済みです。【画面焼け】ありません。【本体裏面の状態】購入時に保護シート装着済みです。画像の物が全てです。
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