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ファイナルファンタジーＸＩＩ　プレイアーツ　ｎｏ.１　ユウナ　/FF10-2
商品番号 W98049607381
商品名

ファイナルファンタジーＸＩＩ　プレイアーツ　ｎｏ.１　ユウナ　/FF10-2
ブランド名 スクエア
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FF10-2のユウナフィギュアショーケースで長年飾っていたので完全に中古です明らかに目立つような汚れ欠損はありません外箱にはダメージあり
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