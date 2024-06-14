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- ファイナルファンタジーＸＩＩ プレイアーツ ｎｏ.１ ユウナ /FF10-2
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商品詳細
FF10-2のユウナフィギュアショーケースで長年飾っていたので完全に中古です明らかに目立つような汚れ欠損はありません外箱にはダメージあり
http://narcologia.ru/goods/tenet864063.html
http://narcologia.ru/goods/flight200628.html
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