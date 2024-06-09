サム,マイウェイ 恋の一発逆転! DVD-BOX 1と2 全話

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商品詳細
サム，マイウェイ，コンプリートBOX期間限定生産 定価：5.000円言語 韓国語 日本語字幕日本国内 正規品 サム,マイウェイ恋の一発逆転!DVD-BOX1と2全話主演パク・ソジュン/キム・ジウォン/イム・サンチュンBOX1:第1話~第8話(全16話)BOX2:第9話~第16話(全16話)全話 約16時間※昨年購入しました※一度でも観ておりますので中古扱いで宜しくお願いします。購入どきのフィルムを剥がしておりません。韓流ドラマ韓流DVDパク・ソジュン
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