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サム,マイウェイ 恋の一発逆転! DVD-BOX 1と2 全話
商品番号 L78295671261
商品名

サム,マイウェイ 恋の一発逆転! DVD-BOX 1と2 全話
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,889 円
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商品詳細

サム，マイウェイ，コンプリートBOX期間限定生産　定価：5.000円言語　韓国語　日本語字幕日本国内　正規品　サム,マイウェイ恋の一発逆転!DVD-BOX1と2全話主演パク・ソジュン/キム・ジウォン/イム・サンチュンBOX1:第1話~第8話(全16話)BOX2:第9話~第16話(全16話)全話　約16時間※昨年購入しました※一度でも観ておりますので中古扱いで宜しくお願いします。購入どきのフィルムを剥がしておりません。韓流ドラマ韓流DVDパク・ソジュン
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