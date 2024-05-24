京都サンガに所属する川崎颯太選手のサインカードとポラロイド風カードの福田心之助選手のカード(サイン)です。川崎颯太選手は9月23日のカードフェスで当てたものです。値下げは少し致します配送はローダに入れ折れ防水を強化して配送致しますジャンル（スポーツ選手）···サッカー性別···男



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川崎颯太京都サンガ直筆サインカードと福田心之助(サイン) - スポーツ選手



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公式】福田 心之助 | 京都サンガF.C.：Jリーグ公式サイト（J.LEAGUE.jp）



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