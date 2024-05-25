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図説　日本刀用語辞典
商品番号 R70255107478
商品名

図説　日本刀用語辞典
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 7,990 円
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商品詳細

図説　日本刀用語辞典　梶原皇刀軒著1989年（平成元年）発行、初版本550ページに及ぶ35.2✖️26センチ、厚さ4センチ壮大なカラー、英文付きの専門的な希少本になっています。定価35000円非常に貴重な書物となっています。この本一冊で日本刀のことが全て網羅できます。長期保管しておりましたが、目立った傷やシミ等はございません。匿名配送、送料無料になっております。お値下げも価格によっては検討致しますのでその際はメッセージお願いいたします。#刀剣乱舞　#日本刀　#日本刀辞典
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