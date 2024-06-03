Live Tour 2011 Dejavu★新品未開封★非売品オマケ付き。

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【GI/ABH】LiveTour2011DejavuのCDです。写真に付いている非売品のオマケ付きです。新品未開封です。※状態は写真でご判断下さい。【218】【曲目】DISC101ProloguetoDejavu02POPDIVA03BlackCandy04Lollipop05Okay06逢いたくて07ATTHEWEEKEND08あなただけが09愛を止めないで10ラヴ・イズ・オーヴァー11言えないよ12SwallowtailButterfly～あいのうた～13愛のうた14PassingBy150時前のツンデレラ16好きで、好きで、好きで。17walkDISC201Bambi02IDon'tLoveYou!??03Heybaby!04Melting05ちょい足しLife06BEMYBABY07め組のひと08DancePart09キューティーハニー10Butterfly11Poppin'lovecocktailfeat.TEEDA12Youarenotalone(LiveVersion)13小さな恋のうた14ComesUp15Lickme?#倖田來未#LIVE#CD#コウダクミ