【裁断済】認知症専門医試験問題・解説集 日本認知症学会

日本認知症学会の専門医試験対策の問題と解説をまとめた学会オフィシャルテキスト。過去問109題に新作問題170題を加えた全279題をわかりやすい解説とともに収載。問題の範囲は基礎から症候、鑑別診断、治療、リハ・ケア、疾患各論まで網羅的にカバー。専門医試験受験者はもちろん、認知症を診る機会のある医師にとっても役に立つ一冊。監修日本認知症学会編集認知症専門医試験問題・解説集編集委員会発行2020年08月判型：B5頁：308定価7700円新品を裁断した本であり、「やや傷や汚れあり」としています。裁断済みであることをご承知の上でご検討お願いします。#脳神経内科 #脳外科 #リハビリテーション #認知症



認知症専門医試験問題・解説集



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