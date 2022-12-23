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ASKA \u0026 David Foster LIVE 来場者特典 Blu-ray
商品番号 C84100524810
商品名

ASKA \u0026 David Foster LIVE 来場者特典 Blu-ray
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 6,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ASKA\u0026DavidFosterLIVE来場者特典Blu-ray2023/03/17BLUENOTETOKYOにて行われたASKA\u0026DavidFosterLIVE来場者特典Blu-rayです。Blu-ray1枚チラシ5枚当日出されたメニューカード1枚席が書かれたコースター(修正されてしまい一部手書き部分あり)商品が入っていた袋1枚チラシ、袋はややしわがありますが、Blu-rayは新品未開封ですので気になさらない方の購入をお待ちしております。#ASKA#DAVIDFOSTER#BLUENOTETOKYO#デイヴィッドフォスター#デヴィッドフォスター#ASKAPREMIUMSYMPHONICCONCERT2022#ASKABluray#ASKAブルーレイ
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