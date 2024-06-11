1/18 The Batman ザ バットマン バットモービル ライトアップ

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フィギュア種類...アクションフィギュア★★★新品オリジナルボックス入りのものを送ります★★★1/18スケールダイキャストメタル製映画「ザバットマン」に登場する、これまでは一線を画した70年代のアメリカンマッスルを感じさせるビークルとなっていて、大変カッチョイイです♪希少価値が高く、インテリア的にも雰囲気抜群のコレクター必須アイテム。是非あなたの素敵なお部屋、秘密基地、ガレージ等に飾って下さい♪サイズ：約２６０ｍｍなかなか手に入らないものです。この機会にいかがでしょうか♪他にも多数出品しております。よろしければ覗いてみてください♪お宝激レア商品が満載！