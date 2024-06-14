ELLEGARDEN エルレガーデン CD14枚セット 美品、未開封あり

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ご覧頂きありがとうございます。エルレガーデンのCD14枚セットになります。内容は1.BareFoot新品2.指輪 新品3.ジターバグ 美品4.Missing美品5.SpaceSonic美品6.Salamander美品7.ELLEGARDEN美品8.MyOwnDestruction美品9.DON'TTRUSTANYONEBUTUS美品10.BRINGYOURBOARD!!美品11.PepperoniQuattro美品12.RIONOTTHEGRILL美品13.ELEVENFIRECRACKERS美品14.ELLEGARDENBEST1999-2008美品新品購入後1回視聴のみ、歌詞カードなども開いてないので傷もなく綺麗です。帯はもともと付属されていないELLEGARDEN、MyOwnDestructionを除き、全て揃っておりますので画像にてご確認をお願い致します。美品ではありますが、購入後は自宅保管ですので、ご理解の上ご検討下さい。DVDセットも出品しておりますので併せてご覧下さい。DVDとセットで購入される場合はお値引きしますのでお声掛けください。→DVDセットは10月12日にSOLDOUTしました。 ありがとうございました。※バラ売り、値下げ不可※#ELLEGARDEN#エルレガーデン#細美武士#theHIATUS#ハイエイタス#MONOEYES#モノアイズ