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ニンテンドー3DS LL とびだせ　どうぶつの森パック
商品番号 P20175341811
商品名

ニンテンドー3DS LL とびだせ　どうぶつの森パック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3DSLL本体とカセット（ポケットモンスタームーン・ポケットモンスターハートゴールド・ポケットモンスターY・ポケットモンスターブラック2）の出品になります。ポケモンの旧作・名作をプレイしたい方オススメです。スライドパットが欠けていますが、操作はできます。タッチパネルも反応します。液晶画面に割れ等は見られません。充電もできます。SDカードも付いています。タッチペン、説明書、箱はありません。写真の物で全てになります。(本体、充電コード)全体的に細かいキズがみられます。中古品であること、素人検品であることをご理解いただける方、ノンクレームノンリターンでよろしくお願いいたします。
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ニンテンドー3DS LL とびだせ どうぶつの森パック 【メーカー生産終了】
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