ザ・スーサイド・スクワッド スチールブック(4K ULTRA HD\u0026ブルーレイ)

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商品詳細
【Amazon.co.jp限定】ザ・スーサイド・スクワッド“極\"悪党、集結スチールブック仕様(4KULTRAHD\u0026ブルーレイセット)(2,100セット限定/2枚組/キャラクターカード全10種セット付)[4KULTRAHD+Blu-ray]Blu-rayのみ再生してます。4KUHDは未再生。ポストカードは一度開封してますが揃ってます。
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