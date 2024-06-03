【美品 欠品なし 訳あり】キャッシュフロー101 日本語版 ボードゲーム

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キャッシュフロー101日本語版定価:34,000円「金持ち父さん」シリーズの著者ロバート・キヨサキ氏考案のボードゲームです。◇訳あり理由外装表面に細かいキズ、また右下にダメージがあります。その他の箇所は欠品なく大きなキズ、折れ、汚れ等はなく美品であると言えます。上記を考慮しお気になさらない方のみご購入にお進みください。・ゲームシートは50/50枚ついています。諸々画像でご確認ください。■ゲーム概略■プレイ人数：2～6人対象年齢：10歳以上デザイナー：Robert.T.Kiyosaki＜内容物＞ゲームボード 1枚職業カード 12枚ゲームカード 182枚(スモールディール 56枚ビッグディール 42枚マーケット 42枚・ドゥーダッド 42枚)ねずみコマ 6個(赤・青・緑・黒・オレンジ・紫 各1個)チーズコマ 6個(赤・青・緑・黒・オレンジ・紫 各1個)トークン 72枚(赤・青・緑・黒・オレンジ・紫 各12枚)お札 480枚ゲームシート(損益計算書) 1冊(50/50枚)取扱説明書 1部他のフリマアプリでも出品しているため売り切れる場合がございます。#金持ち父さん子育て育児知育教育おもちゃカラー···パープルキャッシュフローゲームキャッシュフローゲーム101キャッシュフロー フォー forキッズ#キャッシュフロー#CASHFLOW#MBAプログラム#MBA#ロバートキヨサキ#ロバート・キヨサキ#ロバート・キヨサキ考案#richdad#リッチダッド#金持ち父さん#貧乏父さん#ボードゲーム#教育#金持ち#経済#ゲーム#ボード#本#生活／諸芸・娯楽#ゲームボード#人生#ボードゲーム#カードゲーム#ファミリーゲーム#テーブルゲーム#パーティゲーム#ボドゲ#おもちゃ#玩具#toy#知育#知育玩具#本#生活／諸芸・娯楽