絶版 入手困難 新書 千草忠夫 初版「くらやみ男爵 全6巻」 乾正人

【入手困難本全巻初版】千草忠夫新書「くらやみ男爵初版全6巻」①くらやみ男爵「肉奴の炎速度」昭和60年12月10日第1刷発行②くらやみ男爵「淫欲の燠火」昭和61年4月5日第1刷発行③くらやみ男爵「愛欲の埋火」昭和61年8月5日第1刷発行④くらやみ男爵「獣欲の業火」昭和61年12月5日第1刷発行⑤くらやみ男爵「邪欲の鬼火」昭和62年6月5日第1刷発行⑥くらやみ男爵「情欲の狐火」昭和62年12月5日第1刷発行本によっては経年によるヤケ、多少の小傷、スレ等ありますが、暗所で大切に保管しておりましたので年代を考慮しましても状態とても良いと思います。#千草忠夫#乾正人#新書#初版#全巻初版#全巻#文学#小説#日本文学#希少本#入手困難#絶版本



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