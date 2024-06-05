オシャレ魔女 ラブ and ベリー DSコレクション　カードリーダー、カード付

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買ったあとそのまま眠らせていました。使用した形跡がなく美品ではないかと思いますが、発売から何年も経っていますので動作保証はできません。（カードリーダー未開封です）断捨離のため色々出品しています。あまり手間をかけられないので個別の値下げ交渉はできません。まとめて購入の場合のみ、送料相当の値引き可能です。一定期間経過したら中古屋さんに持ち込む予定です。プチプチなどは使わずに、ビニール袋＋封筒などシンプルな包装になる可能性があります。プチプチや箱などをご希望の場合は購入前にご相談ください（お値段が変わる可能性があります）暗所にて保管し、目立った汚れや大きな傷のないことを確認していますが発売から年月が経過しているため経年劣化も考えられることをご了承の上ご購入ください。「オシャレ魔女ラブandベリー〜DSコレクション〜」セガゲームス#セガゲームス#ゲーム#アクション#NintendoDS#Nintendo_DS#DS