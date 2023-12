DJ MASTERKEY MIX CD15枚セット

1990年代のレジェンドラッパー、ブッダブランドのホストDJ。DJマスターキーのノンストップMIXCD15枚セットになります。昔の商品ですのでケースには傷やスレのある物もございますが視聴には問題ありません。引っ越しするので断捨離致します。バラ売りご遠慮下さいませ。#ジャパニーズヒップホップ#JRAP#HIPHOP#R\u0026B#MIXTAPE#MIXCD



