バルダーズゲート　ダークアライアンス2 新品未開封

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未開封品ですがパッケージの一部が剥がれています画像参照して下さい当時新品購入したゲームです暗所にて保管ですので、帯の日焼けは個人的に目視では無いと思います。新品未使用ですが個人保管ですので。状態にこだわる方はご遠慮ください。宜しくお願い致します値下げは検討しておりません。喫煙者、ペットなどは無関係の環境です※商品はすり替え防止の為返品は致しません。※ノークーレームの方だけ。※悪評価が２以上の方はキャンセルします。※24時間以内に御入金出来る方。※48時間以内に受け取り評価が出来る方。※コンビニ、ATM、銀行振込の方は 振り込み日をお知らせ下さい※ご理解の出来た方だけ、宜しくお願いします。#Baldur'sGateDarkAlliance2#バルダーズゲート ダークアライアンス#PS2#プレステーション2#SONY