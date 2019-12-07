吉田清志　少女　F4

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商品詳細
洋画家吉田清志の油絵でございます。４号サイズです。額縁やマットに傷や擦れ、打ち傷、変色、よごれ、傷み等がございます。ご理解いただける方のご入札をお待ちしております。付属品なしタイトル：少女キャンパスに油彩作品サイズ約33ｃｍ×24ｃｍ（４号）額寸約48.5ｃｍ×39ｃｍ【吉田清志】盛岡出身の画家東京藝術大学油絵画科に入学し、梅原龍三郎教室に学ぶ#絵画#油絵
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