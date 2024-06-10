ゼノブレイド オリジナルサウンドトラック トリニティBox完全限定生産盤　2点

『ゼノブレイドディフィニティブ・エディション オリジナル・サウンドトラック』、『ゼノブレイド２オリジナル・サウンドトラック』、『ゼノブレイド２黄金の国イーラオリジナル・サウンドトラック』、『ゼノブレイド3オリジナル・サウンドトラック』の4タイトルを一つのBOXに収録した作品。トリニティ・プロセッサーをモチーフに新たにデザインされた豪華BOXの中に20枚のデジパックが収納された『ゼノブレイド』の全てが詰まった圧巻のBOX。『ゼノブレイド』シリーズ総監督高橋哲哉氏のコメントや光田康典などメイン作家のコメントなども掲載された56Pのブックレット付き。■CD（9DISC）■豪華ブックレット（80P）■豪華BOX■デジパック■聖神の笛＆祈神の笛 1/3スケールミニレプリカ■写真風描き下ろしイラスト■作曲家サイン＆メッセージカード※CD（9DISC）は通常盤と同内容※ミニレプリカは実際に演奏することはできません。豪華ブックレット掲載内容（80P）■インタリンク（Interlink）『ゼノブレイド』、『ゼノブレイド２』のモチーフを使用した楽曲一覧を掲載。■Lyrics■Composer'sCornerメイン作曲家である光田康典、ACE、平松建治、清田愛未のインタビュー。■キズナグラム（AffinityChart）メイン作曲家と関係（キズナ）がある方からのコメントを掲載。■おくりびと（Off-Seer）光田康典と聖神の笛（ノアの笛）＆祈神の笛（ミオの笛）を作成した篠笛職人秀勝さんによる対談を掲載。■Message高橋哲哉総監督からのコメントを掲載。■Credits聖神の笛(ノアの笛)＆祈神の笛(ミオの笛)1/3スケールミニレプリカレコーディングで使用した聖神の笛(ノアの笛)＆祈神の笛(ミオの笛)の1/3スケールミニレプリカ。ノアやミオたちと巡った旅に思いを馳せてお手に取ったり、飾ったりなど自由にお楽しみください。素材：ABS樹脂ミニレプリカサイズ：聖神の笛(ノアの笛)全長176mm、直径9mm祈神の笛(ミオの笛)全長135mm、直径8mm※実際に演奏することはできません。



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