Linux教科書 LPICレベル1 スピードマスター問題集　セット

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商品詳細
細かな傷やスリ等ありますが、書き込みはありません。勉強には全く問題ないかと思います。「Linux教科書LPICレベル1Version5.0対応」濱野賢一朗/中島能和定価:￥3800「Linux教科書LPICレベル1スピードマスター問題集Version5.0対応」山本道子/大竹龍史定価:￥2500
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