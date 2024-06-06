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商品詳細
・国内正規販売商品の未開封品です。・お値下げは考えておりません。ご了承ください。【特典クリアファイル付】斉藤由貴コンプリートBOX2種セット■CD-BOX1，2＜復刻盤＞【商品詳細】各CD-BOX：ディスク枚数:6＜収録内容＞CD-BOX1・CD1 オリジナル1「AXIA」（10曲） ・CD2 オリジナル2「ガラスの鼓動」（10曲）+ボーナストラック３曲 ・CD3 オリジナル3「チャイム」（10曲）+ボーナストラック２曲 ・CD4 オリジナル4「風夢」（11曲）+ボーナストラック３曲・CD5 オリジナル5,6「ripple」「TOYOU」（13曲）・CD6 「BOKURA’S“ＡＸＩＡ”DISC1～企画カセット復刻集～」CD-BOX2・CD1 オリジナル7「PANT」（10曲）+ボーナストラック３曲・CD2 オリジナル8「ge」（10曲）+ボーナストラック１曲 ・CD3 オリジナル9「MOON」（11曲）・CD4 オリジナル10「LOVE」（11曲）・CD5オリジナル11「ｍｏｉ」（13曲）+ボーナストラック１曲・CD6 「BOKURA’S“AXIA”DISC2～アルバム未収録＆Re-mix集～」特典クリアファイル(35周年記念ロゴにシングルジャケット掲載)2枚 もお付けします。
http://narcologia.ru/goods/choice544385.html
http://narcologia.ru/goods/financier136460.html
http://narcologia.ru/goods/troupe790711.html
CD-BOX 2
未開封新品］斉藤由貴CD-BOX 1，2セット＜クリアファイル付＞ 2022公式 ...
斉藤由貴 限定CD-BOX1,2が復刻にて発売決定！ 特典には35周年記念 ...
85-95 ぼくらのベスト 斉藤由貴 CD-BOX(1)
CD-BOX 2
斉藤由貴35周年記念
S◇中古品◇CD 6枚組 斉藤由貴 CD-BOX2 復刻版 88-99 ぼくらのベスト ...
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「斉藤由貴」SINGLESコンプリート
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2023年最新】斉藤由貴 CD-BOX1の人気アイテム - メルカリ
85-95 ぼくらのベスト 斉藤由貴 CD-BOX(1)
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斉藤由貴35周年記念
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85-95 ぼくらのベスト 斉藤由貴 CD-BOX(1)
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