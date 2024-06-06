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［未開封新品］斉藤由貴CD-BOX 1，2セット＜クリアファイル付＞
商品番号 G25812951591
商品名

［未開封新品］斉藤由貴CD-BOX 1，2セット＜クリアファイル付＞
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 10,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・国内正規販売商品の未開封品です。・お値下げは考えておりません。ご了承ください。【特典クリアファイル付】斉藤由貴コンプリートBOX2種セット■CD-BOX1，2＜復刻盤＞【商品詳細】各CD-BOX：ディスク枚数:6＜収録内容＞CD-BOX1・CD1　オリジナル1「AXIA」（10曲）　・CD2　オリジナル2「ガラスの鼓動」（10曲）+ボーナストラック３曲　・CD3　オリジナル3「チャイム」（10曲）+ボーナストラック２曲　　・CD4　オリジナル4「風夢」（11曲）+ボーナストラック３曲・CD5　オリジナル5,6「ripple」「TOYOU」（13曲）・CD6　「BOKURA’S“ＡＸＩＡ”DISC1～企画カセット復刻集～」CD-BOX2・CD1　オリジナル7「PANT」（10曲）+ボーナストラック３曲・CD2　オリジナル8「ge」（10曲）+ボーナストラック１曲　・CD3　オリジナル9「MOON」（11曲）・CD4　オリジナル10「LOVE」（11曲）・CD5オリジナル11「ｍｏｉ」（13曲）+ボーナストラック１曲・CD6　「BOKURA’S“AXIA”DISC2～アルバム未収録＆Re-mix集～」特典クリアファイル(35周年記念ロゴにシングルジャケット掲載)2枚　もお付けします。
http://narcologia.ru/goods/choice544385.html
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