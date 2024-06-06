未開封新品］斉藤由貴CD-BOX 1，2セット＜クリアファイル付 ...

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・国内正規販売商品の未開封品です。・お値下げは考えておりません。ご了承ください。【特典クリアファイル付】斉藤由貴コンプリートBOX2種セット■CD-BOX1，2＜復刻盤＞【商品詳細】各CD-BOX：ディスク枚数:6＜収録内容＞CD-BOX1・CD1 オリジナル1「AXIA」（10曲） ・CD2 オリジナル2「ガラスの鼓動」（10曲）+ボーナストラック３曲 ・CD3 オリジナル3「チャイム」（10曲）+ボーナストラック２曲 ・CD4 オリジナル4「風夢」（11曲）+ボーナストラック３曲・CD5 オリジナル5,6「ripple」「TOYOU」（13曲）・CD6 「BOKURA’S“ＡＸＩＡ”DISC1～企画カセット復刻集～」CD-BOX2・CD1 オリジナル7「PANT」（10曲）+ボーナストラック３曲・CD2 オリジナル8「ge」（10曲）+ボーナストラック１曲 ・CD3 オリジナル9「MOON」（11曲）・CD4 オリジナル10「LOVE」（11曲）・CD5オリジナル11「ｍｏｉ」（13曲）+ボーナストラック１曲・CD6 「BOKURA’S“AXIA”DISC2～アルバム未収録＆Re-mix集～」特典クリアファイル(35周年記念ロゴにシングルジャケット掲載)2枚 もお付けします。