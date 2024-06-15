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PS4コントローラー　左右反転スティック　ジェットブラック
商品番号 D73671235800
商品名

PS4コントローラー　左右反転スティック　ジェットブラック
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

右スティックが左右反転しています。洋ゲーの視点操作設定で上下の反転はありますが左右が無いものがほとんどです。そこでコントローラーのスティックの回路を組み変えて反転させました。反転操作でないとやりにくいと言う方どうでしょうか？ワイヤレスはもちろん振動機能もございますので純正と同様に遊べます。新品ベースで改造しますので長く遊べます
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