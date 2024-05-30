シャープ ツインファミコン 本体 AN-500B　ゲーム機　動作確認済み⑦

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商品詳細
明日21日までお値下げです。是非ご検討ください。懐かしのレトロゲームとなります。ツインファミコンなのでカセット・ディスクカードのゲームが楽しめます。起動確認済みです。コントローラー1、2ともに稼働確認済み。この機会に是非遊んでみてはいかがでしょうか即購入ＯＫです！◆商品内容◆シャープツインファミコン本体AN-500B本体のみです。★プレイするには専用ACアダプターとAVケーブルが必要になります。※ゲームソフトはつきません。◆商品状態◆・中古品です。・クリーニング済みですが中古品のため、スレ、傷、汚れがございます。・ベルト新品に交換済み。・ヘッド調整済み。モーター調整済み・当方手持ちのソフト正規・非正規で画像以外にも 動作確認しております。・拡張端子Aも３Dシステムで動作確認済み。（画像参照）・古いものになりますので 稀に読み取れないディスクカードがあるようです。 ☆商品の汚れ等、状態に関しましては写真にて 良くご確認の上、御購入お願いします。
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