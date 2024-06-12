PS2 プレステ2 薄型 SCPH-70000＋【連射コントローラー】

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PS2薄型SCPH-70000のセット販売となります。※ディスク円周キズ対策でフレキシブルケーブルを新品に交換して追加でプレート板を設置しています。※電源差し込み口は古いハンダを取って新しく再ハンダしています。※バックアップ電池を新品に交換しています。※連射コントローラーの左右スティックは新品に交換していますのでベタ付きは有りません。※本体・コントローラー共に分解内部清掃と可動部はグリスアップ・接触部は接点復活剤を塗布しています。※PS2DVD片面一層/銀盤 PS2DVD片面二層/金盤 PS2CD規格/青盤 PS1CD規格/黒盤 DVD-VIDEO CD-AUDIO読み込み動作確認済みです。※コントローラーを取り付けて差し込み口1.2確認、メモリースロット部1.2認識確認済みです。※USBポートに接続機器を取り付けて通電確認済みです。※コントローラーはFujiwork製アナログ連射パッド匠になりボタン操作、スティック操作、振動、連射と動作確認済みです。本体は大きなキズや汚れは有りませんが経年の使用による擦り傷や画像では写り辛い擦れ、光の反射で見える擦れ取れない汚れ有ります。画像では分かり辛い所も多々有りますがご確認下さい。連射コントローラーは大きなキズや汚れは有りませんが経年の使用による擦れはありますので画像よりご確認下さい。セット内容※SCPH-70000本体※電源アダプター(SCPH-70100)※Fujiwork製アナログ連射パッド匠※三色AVケーブル(SONY純正)※電源コード※メモリーカード(PS2用KEMCO製)※発売から17年越えの中古品になりますので神経質な方や完璧を求められる方は購入をお控え下さい。※精密機器の為、離島への発送は致しかねますので購入はご遠慮下さい。(輸送時間が長く普通の宅配便では精密機器が耐えれない場合がございます)