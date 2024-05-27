☆裁断済み☆ 精神科治療学vol.34増刊 知っておきたい稀な精神症候・症候群

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精神科治療学 第38巻増刊号：アディクションとその周辺／星和書店



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稀で特異な精神症候群ないし状態像（2004）(品切れ）／星和書店

精神科治療学Vol.34増刊号2019年10月〈特集〉知っておきたい稀な精神症候・症候群―症例から学ぶ定価6600円◎こちらは裁断済み本です。◎必ずプロフィールを見てからご購入ください。●状態：こちらは裁断済み本のため、状態が悪いとしています。こちらは背表紙が切断されていてありませんが、内容には差し支えありません。●書き込み：確認の限りはありませんが、多少の見落としはご了承ください。●その他、注意事項：中古品ということをご理解の上ご検討ください。