Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー

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#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS付属品完備 欠品無し ARカード未開封タッチペン及びマイクロSDカードは本体に差し込んであります動作確認済み比較的綺麗な状態ですが写真では分からないくらいのすり傷があります。液晶に特に目立った傷はありません。初期化クリーニング済み充電器付き使わずしまっていた物で多少の傷汚れ等見落としがあるかもしれないので神経質な方はご遠慮下さい。m(__)m送料、手数料もふまえての設定金額なので値下げはNGでお願いします。即購入OKです！