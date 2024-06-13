NEW ニンテンドー3DS LL メタリックブルー　タッチペン付き　動作確認済

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NEWニンテンドー3DSLLメタリックブルーです。動作確認済みです。本体充電ケーブルタッチペンの３つをお送りします。プチプチに包んで発送いたします。表面に使用による細かい傷などありますが、状態は良い方かと思います。中古品であることをご了承のうえご購入ください。購入後のキャンセルはできません。他にもソフトなど出品してます。同時購入で100円引きします。NEWNINTENDO3DSLL