NEW ニンテンドー3DS LL メタリックブルー　タッチペン付き　動作確認済

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商品詳細
NEWニンテンドー3DSLLメタリックブルーです。動作確認済みです。本体充電ケーブルタッチペンの３つをお送りします。プチプチに包んで発送いたします。表面に使用による細かい傷などありますが、状態は良い方かと思います。中古品であることをご了承のうえご購入ください。購入後のキャンセルはできません。他にもソフトなど出品してます。同時購入で100円引きします。NEWNINTENDO3DSLL
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