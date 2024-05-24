フランチェスコ・マッツェイ 南イタリア料理 レシピ集「Mezzogiorno ...

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フランチェスコ・マッツェイ南イタリア料理レシピ集「Mezzogiorno:FrancescoMazzeiRecipesfromSouthernItaly」FrancescoMazzei（フランチェスコ・マッツェイ）著2015年PrefacePublishing【絶版】◆◆詳細◆◆イギリスで活躍するイタリア人シェフの一人フランチェスコ・マッツェイ南イタリア料理レシピ集フランチェスコはサタデーキッチンやマスターシェフに定期的に出演し、2014年には自身のレストラン「ラニマ」でマスターシェフセレブリティファイナルの司会を務めました。フランチェスコ・マッツェイは、南イタリアカラブリア州の出身で、ンドゥーヤ（スパイシーでのびのびとした豚肉のソーセージ）の生産で有名な地域です。ンドゥーヤと同様、マッツェイもここ数年で注目を集め、シェフ仲間やブロガー、批評家たちに感動を与えています。9歳のときに叔父が経営するジェラテリアでアイスクリームを作り、ロンドンの一流ホテル「ドーチェスター」や「ハッカサン」「ヤウチャ」のペストリーセクションで働くなど、ローマ、エディンバラ、ロンドン、バンコク（ロイヤルスポーツクラブにイタリア料理店をオープン）、カラブリアと多彩なキャリアを歩んできた。2008年にオープンしたL'Animaは、ロンドンのイタリアンレストランを代表する存在となり、「多くのレストランがナンバーワンを主張しているが、FrancescoMazzeiのL'Aminaは群を抜いている」（TheObserver,2013）と評されました。L'Animaの看板料理である「炭火ホタテのヌーヤとサルサベルデ添え」や「仔羊の串焼き、カネリーニ豆と黒キャベツ添え」は、カラブリアの素朴な風味とモダンヨーロッパの正確さを融合したスタイルの典型例です。フランチェスコ・マッツェイ氏のパスタ、ピザ、デザートまで、美しい写真とともにレシピが掲載されています◆◆仕様◆◆洋書英語イタリア料理レシピレシピ作品集調理法ハードカバー26.5×21.5cm285ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが若干ございますページ良好#本#イタリア料理#パスタ#ピザ#レシピ