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ゲームギア 本体クリア＋ACアダプター
商品番号 X74668489786
商品名

ゲームギア 本体クリア＋ACアダプター
ブランド名 セガ
特別価格 税込 7,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームギア本体クリア＋ACアダプター本体クリアACアダプターコンデンサ交換後に短時間ですが動作確認済みです。30年ほど前の機器のため発送後にこちらで気づかなかった瑕疵等ありましても保証は出来ませんのでご了承ください。数台あるため状態が多少前後する場合とACアダプターが互換のものに変わる場合がありますのでご了承ください。
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