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まとめ売り 一番くじドラゴンボール BATTLE ON PLANET NAMEK
商品番号 N21698806644
商品名

まとめ売り 一番くじドラゴンボール BATTLE ON PLANET NAMEK
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 6,133 円
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商品詳細

一番くじ　ドラゴンボールBATTLEONPLANETNAMEKA賞　孫悟空\u0026フリーザ　フィギュアC賞　孫悟飯フィギュアF賞　レイヤービジュアルスタンドG賞　ポーチ(2種類)H賞　ラキメーホルダー(2種類)I賞　ビジュアルタオル(3種類※4枚)ラストワン賞　孫悟空\u0026フリーザ　フィギュアすべて、新品、未開封です。店頭展示品のため箱の傷汚れ等がある場合があります。また、初期傷に関してはご了解下さい。再利用段ボール、緩衝材として新聞紙、プチプチなどを利用の上、梱包し発送いたします。★即購入　　○　★お値下げ　○ご相談ください。
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