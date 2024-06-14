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日本大歳時記　5冊セット　講談社　定価26,600円　カラー図説　水原秋櫻子監修
商品番号 T21876051791
商品名

日本大歳時記　5冊セット　講談社　定価26,600円　カラー図説　水原秋櫻子監修
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「日本大歳時記」★講談社★定価:セット価格26,600円★水原秋櫻子・山本健吉　監修※俳句作りにぴったりのカラー図説。美しい写真や絵の内容です。※プレバトで人気の俳句・季語図説。昭和五十七年二月十日　第一刷発行新年の季語一覧のページに写真のようなマーカーがひいてあります。それ以外はきれいだとは思いますが、全ページを確認できているわけではないので、ご了承ください。#講談社#本#日本文学／詩歌
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