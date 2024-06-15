3DSソフトまとめ売り＋NFCリーダー

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商品詳細
写真上にあるゲームのまとめ売りです。※右3つ(パルテナの鏡、joker3、テリーのワンダーランド)はケースのみです。他は全て写真の通りカセットがあります。NFCリーダーとは普通の3DSでアミーボの読み込みや妖怪メダルの読み込みを可能にするものです。※リンクのカセットケースはビニールが少しやぶけてしまっていますので、おまけとしてお考えください。どれも商品自体の状態はいいものだと思います。#ゲーム#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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