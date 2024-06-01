BANDAI WONDERSWAN COLOR ファイナルファンタジー

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商品詳細
BANDAIWONDERSWANCOLORファイナルファンタジー起動＆プレイできました電池部分の液漏れも無く正常です内箱に若干の痛みがあります状態は良好ですが、中古品である事をご理解の程よろしくお願いします(ノークレーム＆ノーリターンせお願いします)#バンダイ#BANDAI
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