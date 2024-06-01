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BANDAI WONDERSWAN COLOR ファイナルファンタジー
商品番号 I35072355576
商品名

BANDAI WONDERSWAN COLOR ファイナルファンタジー
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BANDAIWONDERSWANCOLORファイナルファンタジー起動＆プレイできました電池部分の液漏れも無く正常です内箱に若干の痛みがあります状態は良好ですが、中古品である事をご理解の程よろしくお願いします(ノークレーム＆ノーリターンせお願いします)#バンダイ#BANDAI
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