∧ucifer リュシフェル ～Film～ESCAPE 2 DVD V系

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商品詳細
2001.11.7に発売されたものです✩.*˚観る機会がないので出品させて頂きました✔ケースに傷、黄ばみあり✔ディスクにかすかに傷ありますが再生に異常なし✔チケットが入っていましたが未使用です値下げ✕即購入○■発送方法■メルカリ便(匿名配送)#Λuciferグッズ「∧ucifer/～Film～ESCAPE2」リュシフェル(Λucifer)定価:￥3619#リュシフェルΛucifer#リュシフェル_Λucifer#CD・DVD
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