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柳宗悦が1931年から1951年の間に発行した雑誌『工藝』の第11号です。雑誌『工藝』は日本民藝協会の機関誌で、思想家柳宗悦を中心に昭和6年1月に創刊され、昭和26年の120号をもって終刊しました。柳らが新しく見出した工芸品が次々と特集され、型染・織物・漆絵・版画など多彩な工芸手法で装幀されました。また、中の用紙は厳選された各地の手漉き和紙を使用し、さらに小間絵（挿絵）も芹沢銈介をはじめ民藝運動の同人たちが担当しました。限定600部【目次】個人作家の使命：柳宗悦津軽と南部の窯：村岡景夫陶技始末（七）：河井寛次郎新しい民藝品の店：水澤澄夫美の標準その十一：柳宗悦挿絵解説雑記挿絵目次会員募集自在屋、年中行事図帳・聚楽社濱田庄司氏作陶器展覧会・鳩居堂山陰新民芸展 於銀座資生堂二階、水沢河井寛次郎陶磁展覧会（第八回）東京高島屋型染装幀：芹沢銈介小間絵：河合寛治郎#柳宗悦#棟方志功#芹沢銈介#雑誌工藝