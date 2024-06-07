【薩摩焼花瓶　花器　山水家魚文　全面に色絵キレイ　在銘・Ｋ・】◆鑑賞陶磁器　壺



有田焼・哲山窯・壺型花器・花瓶・陶磁器・No.210320-08・梱包サイズ60



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■ 1品物！ 入手はワンチャンスのみ ■●色彩きれい 前面に描きこみ 見栄えします●餌をやっているのか 魚が引き立ちます●薩摩焼●裏面に在銘、 シール貼り有り 輸出品と思われます 最大高さ 21 ｃｍ程 大径 15.5 cm程■出品物の名称以外に 検索用語 検索キーワード を使用しています◆#飾って#陶磁器＃コレクション＃古董古玩＃恵比寿様#昭和レトロ◆種類...宝瓶・花瓶