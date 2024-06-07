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【薩摩焼花瓶　花器　山水家魚文　全面に色絵キレイ　在銘・Ｋ・】◆鑑賞陶磁器　壺
商品番号 W68502569066
商品名

【薩摩焼花瓶　花器　山水家魚文　全面に色絵キレイ　在銘・Ｋ・】◆鑑賞陶磁器　壺
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■　1品物！　入手はワンチャンスのみ　■●色彩きれい　前面に描きこみ　見栄えします●餌をやっているのか　魚が引き立ちます●薩摩焼●裏面に在銘、　シール貼り有り　輸出品と思われます　　　　　最大高さ　21　ｃｍ程　　大径　15.5　cm程■出品物の名称以外に　検索用語　検索キーワード　を使用しています◆#飾って#陶磁器＃コレクション＃古董古玩＃恵比寿様#昭和レトロ◆種類...宝瓶・花瓶
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