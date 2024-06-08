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- 【北海道の方におすすめ】YAMAHA P-125B
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商品詳細
YAMAHAP-125Bヤマハ#ヤマハ#YAMAHAP_125B種類···電子ピアノ指の動きを維持するため新品で購入しました。鍵盤の重さも好みでしたが、諸事情により手放すことになりました。2週間ほどしか使用していません。布を掛けて保存しており、目立った傷や汚れ、日焼けはありません。フッドペダルは未使用ですので、袋のまま撮影しています。購入時のダンボールに梱包して佐川急便の飛脚ラージサイズ宅急便220サイズで北海道から発送します。送料は【購入者様負担】となりますのでご注意ください。2週間の使用とはいえ、素人保管のため気になる方は御遠慮ください。動作確認済み。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome528343.html
http://narcologia.ru/goods/message11527.html
http://narcologia.ru/goods/displease34231.html
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