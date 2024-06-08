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- 10/23出品終了 楽十二代 弘入 赤茶碗 「紫峰」 表千家 惺斎花押 m256
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商品詳細
楽十二代弘入(隠居印)造、赤茶碗銘「紫峰」です。鮮やかな色味、存在感のあるお品です。表千家十二代惺斎の花押がございます。高台横に銘がございます。サイズ直径11.5㎝×高さ7.5㎝(多少の誤差はお許し下さい）佐川急便(元払)で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島の場合は別途送料頂きます。※画像で判断して頂き、 ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。疵や直しは見られませんが、時代の経ったものですので、相応のスレがある場合も御座います。商品の状態に過度に神経質な方は入札をお控え下さい。ご落札後の返品はお受けできかねますので、くれぐれもご吟味頂けますようお願い致します。
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