10/23出品終了 楽十二代 弘入 赤茶碗 「紫峰」 表千家 惺斎花押　m256



Amazon.co.jp: 楽十二代 弘入(隠居印) 赤茶碗 「紫峰」 表千家十二代 ...



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涼風庵】十二代楽吉左衛門(弘入) 作 井戸形赤茶碗 惺入筆竹ノ絵 即中斎 ...



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MG雅】 「十二代楽吉左衛門(弘入)」 鳳林写赤茶碗 惺斎 共箱 本物保証 ...



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樂焼 RAKU WARE｜樂美術館 -収蔵作品:十二代 弘入 ＜安政4（1857 ...



楽吉左衛門 十二代弘入黒茶碗 銘:福海 表千家十二代惺斎書付 共箱 黒楽 ...



古美味】十二代楽吉左衛門(弘入)造『惺斎書付』数印 黒茶碗 銘:子の日 ...



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楽十二代弘入(隠居印)造、赤茶碗銘「紫峰」です。鮮やかな色味、存在感のあるお品です。表千家十二代惺斎の花押がございます。高台横に銘がございます。サイズ直径11.5㎝×高さ7.5㎝(多少の誤差はお許し下さい）佐川急便(元払)で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島の場合は別途送料頂きます。※画像で判断して頂き、 ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。疵や直しは見られませんが、時代の経ったものですので、相応のスレがある場合も御座います。商品の状態に過度に神経質な方は入札をお控え下さい。ご落札後の返品はお受けできかねますので、くれぐれもご吟味頂けますようお願い致します。