コンプリートセット ゆるキャン×川根大井川 アクリルボードセット A5サイズ

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ゆるキャン×川根・大井川のアクリルボードセットです。サイズはA5で、背面の2箇所の穴にピンを差し込む仕様です。プチプチに包んで匿名配送で対応します。新品・未開封ですが自宅保管の為、ご理解いただける方のみ、ご購入いただきますようお願いいたします。他にもゆるキャン商品を出品しておりますので、もしよろしければご確認ください。同時購入、同梱発送で送料などお値引きできることがあります。ご気軽にコメントください。↓#★おそまつ☆ゆるキャン関連その他、気になることがあるようでしたらお取引前にコメントにてお声がけください。#天竜浜名湖鉄道#ゆるキャン#限定#静岡県#渚園#川根本町#川根#大井川#大井川鉄道#大井川鐵道#千頭駅#各務原#なでしこ#志摩リン#斉藤恵那#犬山あおい#大垣千明#土岐綾乃#アクリルスタンド#アクスタ#あfろ#描き下ろし#クリアファイル#全員集合#ほりにし