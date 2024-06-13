【値下げ】電子ドラム ロールドラム 9個パッド 練習用パッド スピーカー搭載

値下げしました！5,200円→4,650円【本格なドラム演奏と操作感】ご自宅でもアコースティックドラムに近い音と演奏スタイルを実現できます。ドラムパッド×９、フットペダル×２、スティック×２、デモ曲×１２、ドラム音色×７、リズム×９標準的なドラム構成とフットペダルにより、生ドラムと似た操作感覚を体験でき、リアルな演奏シュミレーションが可能！デュアルステレオスピーカーを内蔵しているので、超強力な低音を実現し本格的な音と操作感が味わえます！【場所を取らないコンパクト設計、便利な充電式】机に簡単に設置し、丸めて収納できるロールアップ式です。柔らかくて丈夫なシリコン素材を採用し、くるっと巻いて持ち運べるのでどこでもドラム演奏が楽しめます。コンパクトにまとめられるため、場所を取らず収納時に困ることもありません。【状態】・20回程度の使用なので、全体的に状態は良いものの、ヘッドホンのスポンジ部分に破れがあります。(写真8をご確認下さい)【注意事項】・平日は仕事をしているため、土日の発送になります。・中古品につき、神経質な方はご購入お控え下さい。・即ご購入頂いて問題ございません。丁寧なお取引を心掛けますので、宜しくお願い致します。



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