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【真作】前住大徳宝光逸禅/一行書/無事是貴人/掛軸/名家伝来/Y-676M
商品番号 G48743741521
商品名

【真作】前住大徳宝光逸禅/一行書/無事是貴人/掛軸/名家伝来/Y-676M
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 4,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】前住大徳宝光逸禅【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。　　　　　　　　　桐共箱付　軸丈　　縦　203cm×　幅　51cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/manufacture4241.html
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