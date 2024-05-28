【真作】【参考】前住大徳宝光逸禅【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 203cm× 幅 51cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。



真作】前住大徳宝光逸禅/一行書/無事是貴人/掛軸/名家伝来/Y-676M-



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