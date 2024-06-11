利休七則 利休七則 掛軸 前大徳 松涛 玄機

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(*^◯^*)付属は写真の通りです。サイズ116×58センチ比較的綺麗だと思います。(*^◯^*)利休七則(りきゅうしちそく)茶は服(ふく)のよきように炭(すみ)は湯の沸(わ)くように夏は涼(すず)しく冬は暖(あたた)かに花は野にあるように刻限は早めに降(ふ)らずとも雨の用意相客(あいきゃく)に心せよ。【発送】即日~翌日発送します。時間指定を承ります。#猫みかん商店のお道具茶掛お道具お点前茶道お茶お茶道具お茶事茶事#抹茶茶碗#お道具#お点前#茶道#お茶#お茶道具#お茶事#茶事#裏千家
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