YAMAHA YFL-311II ジャンク品

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商品詳細
頭部管が曲がっています。足部管の連結ピンが途中までしか入らない。サビ、傷あり。ケースもご覧のとおりジャンクです。ジャンク品ですので、部品取りとしていかがでしょうか。
http://narcologia.ru/goods/response637842.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle931666.html
http://narcologia.ru/goods/freshman116656.html
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ヤマハ(YAMAHA)|フルート|HARDOFFオフモール（オフモ）|2012820000020880
ヤマハ(YAMAHA)|フルート|HARDOFFオフモール（オフモ）|1010270000053513