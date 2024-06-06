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YAMAHA YFL-311II ジャンク品
商品番号 S57339271143
商品名

YAMAHA YFL-311II ジャンク品
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頭部管が曲がっています。足部管の連結ピンが途中までしか入らない。サビ、傷あり。ケースもご覧のとおりジャンクです。ジャンク品ですので、部品取りとしていかがでしょうか。
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