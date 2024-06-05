グズマ＆ハラsr psa10

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プロフィール、商品説明文必ずお読みになってからのご購入お願い致します。ポケモンカード グズマ＆ハラsrpsa10自身でPSA鑑定に直出ししたものですPSA10のカードとなりますが、初期傷等に関してはトラブル防止の為必ず画像にて状態確認をお願いいたします。PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/横線等ある場合がございます。PSAケースにも細かい初期傷がある場合がございます。ご理解お願い致します。トラブル・すり替え防止のため返品交換はお受け致し兼ねます。※発送の際は、破損・水濡れ等がないように厳重に梱包させていただきます。いきなりの購入可能気軽にコメントください他のサイトにも出品していますので取り消す場合がございますご了承下さい。PSAGEMMTGEMMTPSA10 PSA鑑定 鑑定品ポケカポケモンカードゲーム種別···シングルカード鑑定状況···PSA10レアリティ···SR