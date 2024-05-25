山本タカト　夜の秘磧　限定プリント



夜の秘蹟』限定プリントセット - タコシェオンラインショップ 夜の秘蹟』限定プリントセット - タコシェオンラインショップ



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夜の秘蹟SecretTracesofNight【各プリントサイン・エンボス入/Signed】著者/作家山本タカト出版社 エディシオン・トレヴィル発行年 2006年限定プリントシート4枚各サイン・エンボス入 限定230部 ——————————————2006年に購入し、一度中身を確認したまま自宅保管しておりました。エディションナンバーは、173/230部となっており大変貴重な作品です。画像で状態をご確認、ご納得の上お取引お願いいたします。※お値下げ交渉はお受けしておりません